Ещё
Лес в Воронежском заповеднике горит второй день подряд
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Лес в Воронежском заповеднике горит второй день подряд 

Вести Воронеж 14 минут назад
Фото: Вести Воронеж
Пожар повторился из-а усилившегося ветра. Лесная подстилка в Воронежском государственном природном биосферном заповеднике продолжает гореть второй день подряд. Пожар начался ещё днём субботы, 23 июня. Клубы дыма поднялись высоко вверх, их было видно за несколько километров. Обеспокоенные горожане поделились фото и видео.
Подъезд к месту пожара был затруднён, поэтому ликвидировать два очага возгорания на площади 20 и 23 га удалось к 22:00, уточнили в пресс-службе регионального управления МЧС.
Однако на следующий день, 24 июня, в результате порывов ветра произошло повторное развитие горения в месте очагов ликвидированного пожара. Сейчас на месте работает объединённая группировка в составе 105 человек и 45 единиц техники. Угрозы населенным пунктам, как и днём ранее, нет. Информация уточняется. Екатерина Трещикова
Фото — пресс-служба регионального управления МЧС
Вести Воронеж: последние новости
В Воронежском заповеднике загорелся лес: дым виден за несколько километров Синоптики рассказали, сохранится ли аномальная жара на выходных в Воронежской области Воронежские власти запланировали отремонтировать ещё 52 км дорог и 28 км тротуаров
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На празднике «Алые паруса» произошла трагедия289
В Италии погиб Валерий Корчмарь15
Названы дата и место встречи Путина с Трампом39
Участника группы Дятлова нашли в рядах СС65
Асад жестко отказал Западу295
Видео
00:39
«Суверенитет на продажу». Кому Лукашенко предлагает Белоруссию
В мире
02:45
«Повышение цен на газ доведет украинцев до ручки»
В мире Статьи
00:39
«Панические подсчеты»: куда идет Белоруссия
СНГ В мире
03:38
Бабченко пожаловался на жизнь после «смерти»
Украина В мире
00:25
Испытания дрона-камикадзе попали на видео
Армия Оружие
01:23
Российской авиации в Сирии нашли новую цель
Армия В мире
02:42
Названы дата и место встречи Путина с Трампом
Политика
00:49
На празднике «Алые паруса» произошла трагедия
Происшествия
08:14
Макрон пригрозил странам ЕС
В мире Европа
00:45
Асад жестко отказал Западу
Ближний Восток В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение