Лес в Воронежском заповеднике горит второй день подряд

Пожар повторился из-а усилившегося ветра. Лесная подстилка в Воронежском государственном природном биосферном заповеднике продолжает гореть второй день подряд. Пожар начался ещё днём субботы, 23 июня. Клубы дыма поднялись высоко вверх, их было видно за несколько километров. Обеспокоенные горожане поделились фото и видео.

Подъезд к месту пожара был затруднён, поэтому ликвидировать два очага возгорания на площади 20 и 23 га удалось к 22:00, уточнили в пресс-службе регионального управления МЧС

Однако на следующий день, 24 июня, в результате порывов ветра произошло повторное развитие горения в месте очагов ликвидированного пожара. Сейчас на месте работает объединённая группировка в составе 105 человек и 45 единиц техники. Угрозы населенным пунктам, как и днём ранее, нет. Информация уточняется. Екатерина Трещикова

Фото — пресс-служба регионального управления МЧС