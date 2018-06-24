Более 100 пожарных ликвидируют возгорание в Воронежском заповеднике на площади более 40 га

ТАСС , 24 июня. Более 100 сотрудников главного управления МЧС по Воронежской области ликвидируют повторное возгорание, произошедшее в в Рамонском районе на территории природного биосферного заповедника им. В. М. Пескова из-за усиления ветра. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в пресс-службе ведомства.

"Пожар локализовали в 16:30, сейчас идет ликвидация. Загорание лесной подстилки произошло на тех же участках, что и вчера. Большую помощь дождь оказал, который начался около 15:00", — сказал собеседник агентства.

Как уточнили в пресс-службе ведомства, в ликвидации пожара на двух участках заповедника площадью 20 и 23 га задействованы 105 человек, в распоряжении которых 45 единицы техники. Угрозы населенным пунктам нет.