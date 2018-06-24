Ещё
Более 100 пожарных ликвидируют возгорание в Воронежском заповеднике на площади более 40 га
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
"Богохульный" Корчевников разгневал россиян
"Богохульный" Корчевников разгневал россиян

Более 100 пожарных ликвидируют возгорание в Воронежском заповеднике на площади более 40 га 

ТАСС 37 минут назад
Фото: Новости Воронежа
ТАСС, 24 июня. Более 100 сотрудников главного управления МЧС по Воронежской области ликвидируют повторное возгорание, произошедшее в в Рамонском районе на территории природного биосферного заповедника им. В. М. Пескова из-за усиления ветра. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в пресс-службе ведомства.
"Пожар локализовали в 16:30, сейчас идет ликвидация. Загорание лесной подстилки произошло на тех же участках, что и вчера. Большую помощь дождь оказал, который начался около 15:00", — сказал собеседник агентства.
Как уточнили в пресс-службе ведомства, в ликвидации пожара на двух участках заповедника площадью 20 и 23 га задействованы 105 человек, в распоряжении которых 45 единицы техники. Угрозы населенным пунктам нет.
ТАСС: последние новости
В Горном Алтае ожидаются ветер до 28 м/с, дожди и град Аномальная жара ожидается в трех регионах Западной Сибири Власти Орловской области ввели карантин из-за первой вспышки птичьего гриппа
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россию захотели «подставить» в Сирии300
На празднике «Алые паруса» произошла трагедия320
В Италии погиб Валерий Корчмарь19
Участника группы Дятлова нашли в рядах СС81
«Богохульный» Корчевников разгневал россиян11
Видео
00:44
В Китае от сильных ливней начали рушиться дома
Общество Азия
00:57
Развод Шнура неожиданно разоблачили
Шоу-бизнес
01:25
Меркель пришла в замешательство из-за мигрантов
Европа В мире
00:39
«Суверенитет на продажу». Кому Лукашенко предлагает Белоруссию
В мире
00:09
Видео рухнувшего в Барнауле крана появилось в Сети
Происшествия
00:15
Таганрог затопило сильным ливнем
Общество Погода
00:44
NASA показало выброс коронарной массы на Солнце
Технологии Наука и техника
02:45
«Повышение цен на газ доведет украинцев до ручки»
В мире Статьи
00:39
«Панические подсчеты»: куда идет Белоруссия
СНГ В мире
03:38
Бабченко пожаловался на жизнь после «смерти»
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение