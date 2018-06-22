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Трех человек спасли при ликвидации пожара в жилом доме в Зеленограде
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Трех человек спасли при ликвидации пожара в жилом доме в Зеленограде 

Агентство «Москва» 1 час назад
Пожар произошел в одной из квартир в Зеленограде, в ходе тушения возгорания спасены три человека. Об этом сообщили Агентству городских новостей «Москва» в Центре управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС по столице.
«Возгорание произошло в квартире на втором этаже трехэтажного жилого дома по адресу: Зеленоград, корп. 2016. В ходе тушения пожарно-спасательные подразделения спасли из здания трех человек», — пояснили в ведомстве.
В МЧС добавили, что в 17:32 пожар был ликвидирован на площади около 25 кв. м.
Агентство «Москва»: последние новости
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