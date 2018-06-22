Трех человек спасли при ликвидации пожара в жилом доме в Зеленограде

Пожар произошел в одной из квартир в Зеленограде, в ходе тушения возгорания спасены три человека. Об этом сообщили Агентству городских новостей «Москва» в Центре управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС по столице.

«Возгорание произошло в квартире на втором этаже трехэтажного жилого дома по адресу: Зеленоград, корп. 2016. В ходе тушения пожарно-спасательные подразделения спасли из здания трех человек», — пояснили в ведомстве.