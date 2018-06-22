После того, как бездомная женщина без документов хотела улететь в Крым, в столичном аэропорту усилили меры безопасности 

Женщина без документов прошла все контрольные зоны и даже попала на борт самолета, который едва на улетел в Симферополь.
Инцидент произошел в еще в мае, в аэропорту Шереметьево. Тогда безбилетницу обнаружили стюардессы, вывели с самолета сотрудники полиции и составили акт об административном правонарушении.
В настоящее время специалистами Шереметьево усилены досмотровые зоны и пункты пропуска, внедрено новое автоматизированное технологическое оборудование, сообщает агентство городских новостей «Москва». По заверениям сотрудников аэропорта, теперь полностью исключено проявление человеческого фактора.