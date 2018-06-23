СК установит причину крушения легкомоторного самолета под Воронежем

МОСКВА , 23 июня. / ТАСС /. Следователи устанавливают все обстоятельства и причины крушения легкомоторного самолета в Воронежской области . Об этом ТАСС сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК РФ Елена Марковская.

"На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. В настоящее время организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося", — сообщила она.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

По предварительным данным, в субботу, примерно в 05:12, в Петропавловском районе Воронежской области при выполнении сельскохозяйственных работ потерпел крушение легкомоторный самолет марки «Бекас». В результате крушения пилот погиб.

В связи с происшествием транспортная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов.