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СК установит причину крушения легкомоторного самолета под Воронежем
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СК установит причину крушения легкомоторного самолета под Воронежем 

ТАСС 1 час назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Следователи устанавливают все обстоятельства и причины крушения легкомоторного самолета в Воронежской области. Об этом ТАСС сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК РФ Елена Марковская.
"На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. В настоящее время организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося", — сообщила она.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
По предварительным данным, в субботу, примерно в 05:12, в Петропавловском районе Воронежской области при выполнении сельскохозяйственных работ потерпел крушение легкомоторный самолет марки «Бекас». В результате крушения пилот погиб.
В связи с происшествием транспортная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов.
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