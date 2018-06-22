Вулкан злодея из «Джеймса Бонда» извергает пепел 

В Японии начал извергаться вулкан, который снимали в фильме про Джеймса Бонда. Вулкан выбросил столб пепла и дыма, которые поднялись на несколько тысяч метро ввысь.
Именно этот вулкан использовали создатели фильма «Живёшь только дважды» о спецагенте Джеймсе Бонде, передаёт Sky News.
По сюжету в кратере вулкана была база Блофельда, и из него запускались космические корабли с весьма недобрыми целями: злодей перехватывал советские и американские спутники.
О вулкане забыли бы на долгие годы, если бы не извержение в 2017 году. Это был первый подобный случай за шесть лет. Самое же мощное извержение пришлось на март 2018 года.