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В ХМАО пропал вертолет Ми-2
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В ХМАО пропал вертолет Ми-2 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
В ХМАО пропал вертолет Ми-2 авиакомпании «Геликс», патрулировавший нефтепровод, на борту один человек — источник
РИА Новости / Динамика дня
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