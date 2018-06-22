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В ХМАО пропал вертолет Ми-2
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В ХМАО пропал вертолет Ми-2
РИА Новости
1 час назад
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Фото:
РИА Новости
В
ХМАО
пропал вертолет Ми-2 авиакомпании «Геликс», патрулировавший нефтепровод, на борту один человек — источник
РИА Новости
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