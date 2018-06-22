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В Югре разбился вертолет Ми-2
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В Югре разбился вертолет Ми-2 

Пятый канал 1 час назад
Фото: Пятый канал
В МЧС сообщили об обнаружении с воздуха разрушенного вертолета Ми-2 в Ханты-Мансийском автономном округе, пишет ТАСС.
— Предварительно — принадлежность одной из нефтяных компаний. Вертолет обслуживал инфраструктуру и, возможно, по техническим причинам совершил жесткую посадку, — сообщили информаторы Интерфакса в экстренных службах.
По информации Пятого канала, пилоту удалось выжить. Обстоятельства случившегося выясняются.
Ранее Пятый канал рассказывал о вертолете, который чуть не приземлился на головы костромчан.
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