В Югре разбился вертолет Ми-2

— Предварительно — принадлежность одной из нефтяных компаний. Вертолет обслуживал инфраструктуру и, возможно, по техническим причинам совершил жесткую посадку, — сообщили информаторы Интерфакса в экстренных службах.

По информации Пятого канала, пилоту удалось выжить. Обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее Пятый канал рассказывал о вертолете, который чуть не приземлился на головы костромчан.