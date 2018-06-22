Ещё
Около костромской прокуратуры сделали подкоп?
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Около костромской прокуратуры сделали подкоп? 

Kostroma.Today 1 час назад
Фото: Kostroma.Today
Около прокуратуры Костромской области разворотили асфальт, узнал KOSTROMA.TODAY. Пройти по тротуару сейчас невозможно.
Работники областной прокуратуры, которая находится на улице Ленина, 2, и центра психологии и психотерапии выходят из своих зданий с трудом — асфальт на тротуаре лежит кусками. Пешеходы обходят его по дороге.
Некоторые горожане предположили, что кто-то роет подкоп под прокуратуру, потому что тротуар разворочен только на небольшом участке вдоль здания. Кто-то подумал, что землетрясение.
Но все оказалось гораздо проще. Выяснилось, что это не чей-то злой умысел, а подготовка к дорожным работам — вместо асфальта на этом тротуаре будет плитка.
Поэтому в ближайшее время странная картина в центре города исправится на более жизнерадостную.
Kostroma.Today: последние новости
МЧС: в Костромской области объявлено штормовое предупреждение Число пенсионеров в Костромской области достигло максимума Неизвестные спалили две дачи под Красным
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российские магазины шокировали американцев280
Крым сделали «ничьим»243
Украине предрекли потерю большей части территории174
Экс-участница «Дома-2» выпала из окна28
Сигареты и алкоголь могут резко подорожать99
Видео
04:51
Медведев провел совещание по пенсионной реформе
Политика Личный счет
01:13
В Киеве День скорби назвали «атавизмом совка»
Украина В мире
00:29
На предприятии в Белоруссии произошёл взрыв
Происшествия В мире
01:03
BMW X6 взорвали в Ставрополе
Происшествия Автоспорт
01:45
Появилась новая версия гибели группы Дятлова
Происшествия
00:40
Зять Ельцина стал советником Путина
Политика
04:30
Доллару пророчат значительное повышение
Рынки
01:22
Силуанов порадовал пенсионеров
Личный счет Экономика
03:13
Нюша нарвалась на скандал
Шоу-бизнес
01:44
Как поживает «последний диктатор Европы»?
В мире СНГ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение