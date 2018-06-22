Около костромской прокуратуры сделали подкоп?

Около прокуратуры Костромской области разворотили асфальт, узнал KOSTROMA.TODAY. Пройти по тротуару сейчас невозможно.

Работники областной прокуратуры , которая находится на улице Ленина, 2, и центра психологии и психотерапии выходят из своих зданий с трудом — асфальт на тротуаре лежит кусками. Пешеходы обходят его по дороге.

Некоторые горожане предположили, что кто-то роет подкоп под прокуратуру, потому что тротуар разворочен только на небольшом участке вдоль здания. Кто-то подумал, что землетрясение.

Но все оказалось гораздо проще. Выяснилось, что это не чей-то злой умысел, а подготовка к дорожным работам — вместо асфальта на этом тротуаре будет плитка.

Поэтому в ближайшее время странная картина в центре города исправится на более жизнерадостную.