Около костромской прокуратуры сделали подкоп? 

Около прокуратуры Костромской области разворотили асфальт, узнал KOSTROMA.TODAY. Пройти по тротуару сейчас невозможно.
Работники областной прокуратуры, которая находится на улице Ленина, 2, и центра психологии и психотерапии выходят из своих зданий с трудом — асфальт на тротуаре лежит кусками. Пешеходы обходят его по дороге.
Некоторые горожане предположили, что кто-то роет подкоп под прокуратуру, потому что тротуар разворочен только на небольшом участке вдоль здания. Кто-то подумал, что землетрясение.
Но все оказалось гораздо проще. Выяснилось, что это не чей-то злой умысел, а подготовка к дорожным работам — вместо асфальта на этом тротуаре будет плитка.
Поэтому в ближайшее время странная картина в центре города исправится на более жизнерадостную.