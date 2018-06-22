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Жителей Северных Курил предупреждают о мощном ударе стихии
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Жителей Северных Курил предупреждают о мощном ударе стихии 

РИА «ФедералПресс» 48 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Как сообщает SakhalinMedia со ссылкой на областное управление МЧС, экстренное предупреждение направлено в администрацию района и все ответственные структуры. Отмечается, что «силы и средства, предназначенные для ликвидации последствий опасных природных явлений, готовы к реагированию».
Кроме того, в ведомстве попросили жителей района уточнить местонахождение родных и близких и принять меры, чтобы они успели подготовиться к непогоде, а туристические группы — переждать не погоду в подготовленных для этого местах.
Фото: ФедералПресс/Евгений Поторочин
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