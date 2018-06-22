Жителей Северных Курил предупреждают о мощном ударе стихии

Как сообщает SakhalinMedia со ссылкой на областное управление МЧС , экстренное предупреждение направлено в администрацию района и все ответственные структуры. Отмечается, что «силы и средства, предназначенные для ликвидации последствий опасных природных явлений, готовы к реагированию».

Кроме того, в ведомстве попросили жителей района уточнить местонахождение родных и близких и принять меры, чтобы они успели подготовиться к непогоде, а туристические группы — переждать не погоду в подготовленных для этого местах.