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Тонущего мужчину вытащили из воды в Москве
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Тонущего мужчину вытащили из воды в Москве 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИАМО
Спасатели вытащили мужчину из Москвы-реки, он пытался переплыть реку, но потерял силы, сообщает РИАМО.
"Поисково-спасательная станция «Кировская». В 16:29 во время патрулирования спасатели заметили мужчину, который пытался переплыть через реку, но потерял силы и стал тонуть. Мужчина 1981 года рождения", — сказал сотрудник пресс-службы департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности столицы.
Он уточнил, что спасатели подняли мужчину с поверхности воды, доставили на станцию и оказали первую помощь. Пострадавший самостоятельно ушел домой.
Происшествие произошло в 1 километре от станции и в 100 метрах от берега реки.
Согласно открытым данным, поисково-спасательная станция «Кировская» находится на берегу Москвы-реки.
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