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Горящий грузовик потушили на Минском шоссе в Одинцовском районе
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Горящий грузовик потушили на Минском шоссе в Одинцовском районе 

РИАМО 1 час назад
Пожарные ликвидировали возгорание грузовика на Минском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья, в результате происшествия никто не пострадал, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МЧС РФ по Московской области.
По его словам, заявка о возгорании грузовика поступила еще утром. На место выезжали сотрудники МЧС.
«В 10:38 возгорание было ликвидировано. О пострадавших информации не поступало», — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что на месте работают специальные службы. Причины произошедшего устанавливаются.
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