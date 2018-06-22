Горящий грузовик потушили на Минском шоссе в Одинцовском районе

По его словам, заявка о возгорании грузовика поступила еще утром. На место выезжали сотрудники МЧС.

«В 10:38 возгорание было ликвидировано. О пострадавших информации не поступало», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что на месте работают специальные службы. Причины произошедшего устанавливаются.