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Диспетчеры опровергли опасное сближение самолетов в ростовском небе
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Диспетчеры опровергли опасное сближение самолетов в ростовском небе 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Информация об опасном сближении гражданский самолетов, которые, якобы, пролетели в критической близости друг от друга, едва избежав столкновения вчера в ростовском небе, не соответствует действительности. Об этом заявили сегодня в Госкорпорации по организации воздушного движения.
Хотя в среду (20 июня) около 21.49 по московскому времени в Ростовский Зональный центр Единой системы ОрВД экипаж самолета А-321-211, следовавшего из Москвы ("Шереметьево") в Ереван ("Звартноц"), доложил, что на высоте более десяти километров на борту сработала система предупреждения об опасных сближениях, когда рядом пролетал самолет Superjet RRJ-95B. Борт следовал на эшелоне на 300 метров выше из Ставрополя в Москву ("Шереметьево").
При этом у него не сработала «сигнализация» об опасном движении. Наземная система предупреждения сближений также молчала.
По данному факту было проведено разбирательство. Выяснилось, что нарушения установленных норм по дистанции между самолетами (эшелонирования) изначально не было. «Расстояние между бортами было безопасным, вероятность столкновения отсутствовала, срабатывание системы предупреждения было ложным», — отметили в госкорпорации.
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