В Симферополе из-за сильного ливня дороги превратились в реки

На столицу Крыма обрушился сильный ливень, из-за чего дороги и тротуары буквально «ушли под воду». «Реки» потекли по центральным улицам Симферополя , пишет РИА «Новости Крым».

За несколько минут под толстым слоем воды оказались несколько улиц. Пешеходы передвигаются по тротуарам по щиколотку в воде.

На центральных улицах и в некоторых районах Симферополя образовались серьёзные пробки.