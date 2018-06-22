В Симферополе из-за сильного ливня дороги превратились в реки 

На столицу Крыма обрушился сильный ливень, из-за чего дороги и тротуары буквально «ушли под воду». «Реки» потекли по центральным улицам Симферополя, пишет РИА «Новости Крым».
За несколько минут под толстым слоем воды оказались несколько улиц. Пешеходы передвигаются по тротуарам по щиколотку в воде.
На центральных улицах и в некоторых районах Симферополя образовались серьёзные пробки.
О надвигающейся на Крым непогоде заранее предупреждал крымский МЧС. На 22-23 июня синоптики прогнозируют обильные осадки со шквалистым ветром. В связи с непогодой спасатели рекомендовали жителям и гостям Крыма соблюдать правила безопасности и по возможности избегать нахождения во время ливневых дождей на улице.