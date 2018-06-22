МЧС: в Ростовской области ожидаются ливни с градом и грозы 

По данным ростовского Гидрометцентра, вечером и до конца суток 23 июня, а также в течение суток 24 и 25 июня местами по Ростовской области ожидается комплекс метеорологических явлений: сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра 20-24 м/с. Главное управление МЧС России по Ростовской области просит жителей и гостей региона быть внимательными и осторожными! В случае экстренной ситуации звоните по телефону «101». Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Ростовской области: (863) 239-99-99.