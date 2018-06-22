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Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в Аргентине
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Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в Аргентине 

Мир24 41 минуту назад
В северной части Аргентины в 163 км западнее города Сальта произошло землетрясение. Магнитуда подземных толчков составила 5,8, передает агентство «Интерфакс».
Как отмечается, эпицентр землетрясения находился примерно в 45 км от границы с Чили. По интенсивности сотрясений в эпицентре сейсмособытие оценивается как «интенсивное».
Напомним, ранее землетрясение случилось в Японии. Инцидент произошел в префектурах Осака и Хиого, землетрясение унесло жизни четырех человек, еще более 350 числятся в списке пострадавших.
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