Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в Аргентине

В северной части Аргентины в 163 км западнее города Сальта произошло землетрясение. Магнитуда подземных толчков составила 5,8, передает агентство «Интерфакс»

Как отмечается, эпицентр землетрясения находился примерно в 45 км от границы с Чили . По интенсивности сотрясений в эпицентре сейсмособытие оценивается как «интенсивное».

Напомним, ранее землетрясение случилось в Японии . Инцидент произошел в префектурах Осака и Хиого, землетрясение унесло жизни четырех человек, еще более 350 числятся в списке пострадавших.

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