За неделю воронежцы спровоцировали более 50 лесных и ландшафтных пожаров

Из-за сильной жары на ближайших выходных, 23 и 24 июня, воронежские спасатели усилят меры по борьбе с нарушителями противопожарного режима.

Напомним, в регионе действует особый противопожарный режим, во время которого запрещено разведение костров. Особое внимание при патрулировании районов области спасатели уделят хвойным лесам, как наиболее пожароопасным. Нарушителям грозит штраф.