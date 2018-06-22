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За неделю воронежцы спровоцировали более 50 лесных и ландшафтных пожаров
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За неделю воронежцы спровоцировали более 50 лесных и ландшафтных пожаров 

АиФ 52 минуты назад
Фото: АиФ
Из-за сильной жары на ближайших выходных, 23 и 24 июня, воронежские спасатели усилят меры по борьбе с нарушителями противопожарного режима.
Напомним, в регионе действует особый противопожарный режим, во время которого запрещено разведение костров. Особое внимание при патрулировании районов области спасатели уделят хвойным лесам, как наиболее пожароопасным. Нарушителям грозит штраф.
Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по региону, только за прошлую неделю в регионе из-за человеческой халатности произошло более 50 лесных и ландшафтных пожаров.
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