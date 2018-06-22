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На Северо-Запад России надвигается мощный ураган
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На Северо-Запад России надвигается мощный ураган 

Пятый канал 58 минут назад
Фото: Пятый канал
Ожидаются порывы ветра до 20-ти метров секунду, грозы и град, который уже выпал в Красноярском крае. Совсем не летние осадки повредили десятки машин. У автомобилей разбиты стекла. Многие дачники лишились урожая.
Непогода обрушилась и на Польшу. Один человек погиб и больше десяти пострадали из-за упавших деревьев и сорванных крыш. Молнии спровоцировали пожары. Сгорело несколько построек. На пульты экстренных служб поступило больше четырёх тысяч звонков. Шквалистого ветра не выдержали линии электропередачи. Без света остались больше 300 тысяч человек. Польские власти подсчитывают ущерб.
По предварительным оценкам, речь идет о десятках миллионах евро.
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