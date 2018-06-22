Сильный пожар на автотрассе в Южной Корее: много пострадавших 

На автотрассе между южнокорейскими городами Ульсан и Пхохан произошёл сильный пожар.
Как передаёт агентство «Ренхап» со ссылкой на свои источники в экстренных службах, возгорание произошло в тоннеле. Со слов очевидцев, сразу после начала пожара из него повалил густой чёрный дым.
В настоящее время известно о 22 пострадавших. Все они с симптомами отравления продуктами горения госпитализированы в местные клиники.
При этом информация о пострадавших уточняется. Спасатели утверждают, что в момент пожара в тоннеле могли находиться ещё люди, судьба которых пока остаётся неизвестной.
В настоящее время пожар в тоннеле уже потушен. Причины его возникновения не называются.
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