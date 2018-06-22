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Дорогу Бакчар — Большая Галка в Томской области разрушил паводок
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Дорогу Бакчар — Большая Галка в Томской области разрушил паводок 

РИА «ФедералПресс» 41 минуту назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Участок автомобильной дороги, которая является единственным мостиком между деревней Большая Галка и селом Бакчар в Томской области — полностью разрушен.
Как выяснилось, причиной ЧП стали сильные дожди, в результате чего вода вышла из берегов и смыла часть дорожного полотна. На данный момент по трассе могут проехать лишь легковой транспорт: «По предварительным прогнозам вода уйдет через два-три дня, тогда областное дорожное ремонтно-строительное управление приступит к ремонту», — цитирует «РИА-Томск» главу Бакчарского района. Однако на восстановительные работы понадобится порядка 1,5 млн рублей.
Напомним, в начале июня вторая волна паводка в Кош-Агачском районе Республики Алтай разрушила несколько мостов и повредила автодорогу. Тогда власти республики отметили, что на ликвидацию последствий стихийного бедствия выделено почти десять миллионов рублей.
Фото: pixabay.com.
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