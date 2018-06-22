Жильцов дома на Волоколамском шоссе эвакуируют после пожара на балконах трех этажей

На севере столицы произошел пожар в многоквартирном доме, горят три этажа здания. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в экстренных службах.

«По предварительной информации, в жилом доме на Волоколамском шоссе, д. 7Б произошел пожар. Огонь охватил три этажа здания, проводится эвакуация жильцов», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что сведений о пострадавших пока нет. На место прибыли пожарные, ведется разведка. Также, предварительно, возгорание возникло на балконе дома.