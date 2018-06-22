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Жильцов дома на Волоколамском шоссе эвакуируют после пожара на балконах трех этажей
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Жильцов дома на Волоколамском шоссе эвакуируют после пожара на балконах трех этажей 

Агентство «Москва» 1 час назад
На севере столицы произошел пожар в многоквартирном доме, горят три этажа здания. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в экстренных службах.
«По предварительной информации, в жилом доме на Волоколамском шоссе, д. 7Б произошел пожар. Огонь охватил три этажа здания, проводится эвакуация жильцов», — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что сведений о пострадавших пока нет. На место прибыли пожарные, ведется разведка. Также, предварительно, возгорание возникло на балконе дома.
В Центре управления в кризисных ситуациях столичного управления МЧС агентству подтвердили факт пожара. «По указанному адресу происходит возгорание на балконах, расположенных на 10, 11 и 12 этаже. Приблизительная площадь возгорания — 20 кв. м. В 11:13 пожар локализовали», — сказали в ведомстве, отметив, что информации о пострадавших не поступало.
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