Жильцов дома на Волоколамском шоссе эвакуируют после пожара на балконах трех этажей 

На севере столицы произошел пожар в многоквартирном доме, горят три этажа здания. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в экстренных службах.
«По предварительной информации, в жилом доме на Волоколамском шоссе, д. 7Б произошел пожар. Огонь охватил три этажа здания, проводится эвакуация жильцов», — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что сведений о пострадавших пока нет. На место прибыли пожарные, ведется разведка. Также, предварительно, возгорание возникло на балконе дома.
В Центре управления в кризисных ситуациях столичного управления МЧС агентству подтвердили факт пожара. «По указанному адресу происходит возгорание на балконах, расположенных на 10, 11 и 12 этаже. Приблизительная площадь возгорания — 20 кв. м. В 11:13 пожар локализовали», — сказали в ведомстве, отметив, что информации о пострадавших не поступало.