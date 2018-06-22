Пожар на балконах трех этажей жилого дома на Волоколамском шоссе ликвидирован

«Возгорание в многоквартирном доме по адресу: Волоколамское шоссе, д. 7Б ликвидировано в 11:16 на площади 20 кв. м. Жильцы дома покинули здание еще до прибытия пожарных. Сведений о пострадавших не поступало», — рассказали в ведомстве.

Ранее источник Агентства «Москва» в экстренных службах сообщал, что огонь охватил три этажа здания. По предварительным данным, возгорание возникло на балконе дома.