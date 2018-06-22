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В Екатеринбурге умер подросток, пострадавший при взрыве газа
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В Екатеринбурге умер подросток, пострадавший при взрыве газа 

Уральский меридиан 1 час назад
Фото: Уральский меридиан
17-летний подросток из Ревды, пострадавший при взрыве газа в частном доме, скончался в реанимации больницы №9 Екатеринбурга от ожогов дыхательных путей.
ЧП произошло 23 мая. С тех пор пострадавший находился в коме, на искусственной вентиляции легких.
Предварительной причиной инцидента следователи называли утечку газа из газового баллона и последующий хлопок. Однако, как выяснилось позже, баллон оказался целым и герметичным. Проверка по факту произошедшего продолжается.
Видео с домом в Ревде, где был взрыв, разместил местный информационный портал Ревда-инфо.ру.
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