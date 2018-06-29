МЧС предупреждает петербуржцев о шторме

МЧС предупреждает жителей и гостей Петербурга об ухудшении погоды в пятницу, 29 июня. По информации синоптиков, город атакует юго-западный ветер, порывы которого будут достигать 12-16 метров в секунду.

В связи с этим МЧС рекомендует горожанам соблюдать правила безопасности: избегать шатких конструкций, не парковать под ними и под деревьями машины. Кроме того, петербуржцев просят закрыть окна.