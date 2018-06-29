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МЧС предупреждает: ливни с грозой в Москве, жара до 40 градусов на Юге России
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МЧС предупреждает: ливни с грозой в Москве, жара до 40 градусов на Юге России 

Авторадио 1 час назад
Фото: Малая Родина
МЧС предупреждает жителей Москвы о дожде с грозой и сильном ветре. 30 июня порывы ветра могут достичь скорости до 20 метров в секунду. В связи с непогодой спасатели рекомендуют автомобилистам оставлять машины вдали от деревьев и рекламных щитов. В свою очередь, жителей Центральной и Южной России предупреждают о сильной жаре. В Ростове-на-Дону на этой неделе побит температурный рекорд — столбик термометра добрался до +38 градусов. Экстренное предупреждение из-за жаркой погоды объявлено в Адыгее, Осетии, Калмыкии, Краснодарском крае и Астраханской области — там везде около 40.
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