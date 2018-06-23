Ещё
На Камчатке ищут пропавшего пятилетнего мальчика
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На Камчатке ищут пропавшего пятилетнего мальчика 

Авторадио 2 часа назад
Фото: Кам 24
Ребенок пропал накануне в селе Карымай Усть-Большерецкого района. Дошкольник вышел погулять из дома своих бабушки и дедушки и до сих пор не вернулся. Последний раз местные жители видели ребенка в 14:00 в пятницу. Мальчика ищут 100 человек, среди которых спасатели, пожарные, полицейские, пограничники и волонтеры. Поиски осложняются проливным дождем и ветром. В обстоятельства исчезновения мальчика сейчас разбираются следователи. Они выяснили, что ребенок страдает аутизмом и легко может заблудиться в лесу.
Авторадио: последние новости
Пилот разбившегося в Югре вертолета погиб Растет число пострадавших от взрыва газа в Татарстане В результате сильного землетрясения в Японии погибли три человека
Комментарии  Ещё 11 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США нашли, в чем еще обвинить Россию296
Молдавия празднует победу над Россией882
Погибшую звезду «Дома-2» уличили в проституции40
В Москве погиб иностранный болельщик8
В ДНР заявили о провале наступления ВСУ183
Видео
01:22
Молдавия празднует победу над Россией
В мире Войска
00:58
Киркоров признался в грехе молодости
Шоу-бизнес
08:08
В США назвали роковую ошибку в отношении России
США В мире
00:34
США нашли, в чем еще обвинить Россию
Политика
04:10
«Киев получит по зубам»
В мире Украина
03:33
Девушек-полицейских одели в мини-шорты в Ливане
В мире Путешествия
04:51
Медведев провел совещание по пенсионной реформе
Политика Личный счет
01:13
В Киеве День скорби назвали «атавизмом совка»
Украина В мире
00:44
Блумберг удалило карту с «нейтральным» Крымом
В мире
00:29
На предприятии в Белоруссии произошёл взрыв
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение