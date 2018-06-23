На Камчатке ищут пропавшего пятилетнего мальчика

Ребенок пропал накануне в селе Карымай Усть-Большерецкого района. Дошкольник вышел погулять из дома своих бабушки и дедушки и до сих пор не вернулся. Последний раз местные жители видели ребенка в 14:00 в пятницу. Мальчика ищут 100 человек, среди которых спасатели, пожарные, полицейские, пограничники и волонтеры. Поиски осложняются проливным дождем и ветром. В обстоятельства исчезновения мальчика сейчас разбираются следователи. Они выяснили, что ребенок страдает аутизмом и легко может заблудиться в лесу.