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Загорелся кулер: в МЧС рассказали, почему эвакуировали всю «Ауру»
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Загорелся кулер: в МЧС рассказали, почему эвакуировали всю «Ауру» 

76.ru 1 час назад
Фото: 76.ru
Пожар потушили до приезда спасателей
Сообщение о возгорании в крупном торговом центре в центре Ярославля поступило спасателям в 19:50 — сработала пожарная сигнализация.
За пять минут сотрудники МЧС приехали на место.
— Установлено, что причиной срабатывания пожарной тревоги стало возгорание кулера для питьевой воды в подсобном помещении ларька мороженого на третьем этаже торгового центра, — рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС России по Ярославской области.
Пожар до прибытия спасателей быстро потушили охранники, которые находились на третьем этаже «Ауры». Из здания эвакуировали 951 человека. Никто не пострадал, но у спасателей появились вопросы к тому, как проходила эвакуация. Очевидцы рассказывают, что, услышав код тревоги, люди помчались, как стадо, не разбирая дороги.
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