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В аэропорту Тюмени при рулении загорелось шасси самолёта
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В аэропорту Тюмени при рулении загорелось шасси самолёта
Говорит Москва
23 минуты назад
Комментарии
Фото:
tumix.ru
Как сообщил
«Интерфаксу»
сотрудник Тюменской транспортной прокуратуры, в результате был эвакуирован 21 человек. Отмечается, что никто из них не пострадал.
По факту случившегося проводится проверка.
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