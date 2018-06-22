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В аэропорту Тюмени при рулении загорелось шасси самолёта
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В аэропорту Тюмени при рулении загорелось шасси самолёта 

Говорит Москва 23 минуты назад
Фото: tumix.ru
Как сообщил «Интерфаксу» сотрудник Тюменской транспортной прокуратуры, в результате был эвакуирован 21 человек. Отмечается, что никто из них не пострадал.
По факту случившегося проводится проверка.
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