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СК проводит проверку по факту возгорания шасси у самолета в тюменском аэропорту
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СК проводит проверку по факту возгорания шасси у самолета в тюменском аэропорту 

ТАСС 1 час назад
Фото: Главный региональный
ТЮМЕНЬ, 22 июня. /ТАСС/. Доследственная проверка организована по факту инцидента в тюменском аэропорту Рощино с самолетом авиакомпании UTair, у которого во время движения по взлетной полосе загорелась стойка шасси. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе Уральского следственного управления на транспорте СК РФ.
"В аэропорту Рощино при подготовке к взлету пассажирского самолета ATR 72-500, выполнявшего рейс Тюмень — Ханты-Мансийск, произошло возгорание левой стойки шасси. По данному факту проводится доследственная проверка. Следователи осмотрели место происшествия и самолет, опросили командира и второго пилота воздушного судна, сотрудников наземных технических служб аэропорта, осуществлявших предполетный осмотр самолета", — говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что в UTair запрошены документы на самолет, в том числе по его техническому обслуживанию. «По предварительным данным, стойка шасси воздушного судна воспламенилась во время его движения по взлетной полосе перед выполнением взлета. На борту самолета на момент события находилось 20 пассажиров и четыре члена экипажа, из них никто не пострадал. В связи с произошедшим взлет был прерван, самолет отбуксирован на стоянку, пассажиры эвакуированы и на данный момент к месту назначения отправлены другим рейсом», — уточнили в ведомстве.
Как сообщили ТАСС в пресс-службе авиакомпании, резервный борт уже прибыл в Ханты-Мансийск. «Общее время задержки составило 5 часов 33 минуты», — пояснили в пресс— службе.
Ранее сообщалось, что после инцидента, который произошел в Рощино утром 22 июня, проверку также проводит Тюменская транспортная прокуратура.
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