Ещё
Ответственная за пожары в Калифорнии компания готова выплатить более $2,5 млрд
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ответственная за пожары в Калифорнии компания готова выплатить более $2,5 млрд 

ТАСС 1 час назад
НЬЮ-ЙОРК, 22 июня. /ТАСС/. Американская энергетическая компания Pacific Gas & Electric (PG&E), признанная ответственной властями Калифорнии за серию пожаров с многочисленными человеческими жертвами, готовится выплатить более $2,5 млрд долларов. Об этом говорится в ее заявлении, опубликованном в четверг.
Как следует из документа, указанная сумма уже зарезервирована, однако не исключается, что она может возрасти. Компания констатировала, что «на данный момент не может достоверно оценить, какой будет верхняя граница» компенсации. Как отмечает газета San Francisco Chronicle, против PG&E поданы уже около 200 учебных исков, от нее могут потребовать в итоге около $15 млрд
Ранее в июне Управление защиты лесных угодий и противопожарной охраны Калифорнии представило доклад, из которого следовало, что не меньше 12 природных пожаров в октябре 2017 года, которые привели к многочисленным человеческим жертвам и масштабным разрушениям, были вызваны неполадками в работе оборудования PG&E. Главными причинами возгораний были падения опор линий электропередачи, обрывы проводов и их соприкосновения с деревьями. Три из 12 пожаров привели к гибели 18 человек. Сгорели около 2 тыс. построек.
В документе отмечается, что в октябре 2017 года в штате произошло около 170 природных пожаров. По данным властей, в них погибли более 40 человек, ущерб оценивается почти в $10 млрд Расследование относительно причин большинства возгораний еще не завершено.
Представители PG&E ранее в связи с публикацией заявили, что оказывают содействие в ликвидации разрушений после пожаров. Кроме того, в фирме выразили уверенность в том, что она работает в соответствии со стандартами в сфере безопасности.
ТАСС: последние новости
В Иркутске в здании, где расположены кафе и гостиница, произошел пожар На юго-востоке Москвы горит ангар на площади более 200 кв. метров Более 60 человек эвакуировали из автовокзала "Южные ворота" из-за бесхозного предмета
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко подло поcтупил после звонка Путину271
Кадыров «ответил на угрозы» в адрес РФ336
Опубликована карта плана «Барбаросса»239
Украина попросила ЕСПЧ «дать указания» России34
Первый канал убрал из эфира выпуск программы Познера209
Видео
04:51
Медведев провел совещание по пенсионной реформе
Политика Личный счет
04:30
Доллару пророчат значительное повышение
Рынки
01:22
Силуанов порадовал пенсионеров
Личный счет Экономика
00:31
На полях в Китае появились замысловатые рисунки
Общество
00:53
Порошенко подло поcтупил после звонка Путину
Политика В мире
03:16
Украина попросила ЕСПЧ «дать указания» России
Украина В мире
00:44
Как попасть из клозета на свадьбу
Общество
02:58
Кадыров «ответил на угрозы» в адрес РФ
Политика
03:16
Порошенко позвонил Путину с просьбой
Политика Конфликты
02:09
«Евросети» пришел конец
Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение