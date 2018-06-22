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На одном из предприятий Алейска произошел пожар
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На одном из предприятий Алейска произошел пожар 

АиФ — Алтай 35 минут назад
Фото: АиФ - Алтай
Емкости, в которых находилась горючая жидкость, загорелись на одном из предприятий в городе Алейске.
Как рассказали АиФ-Алтай в ГУ МЧС России по краю, пожар произошел на предприятии, расположенном по адресу: ул. Сердюкова, 158. На площадке для хранения зерна в 8 часу утра загорелись две емкости из-под горючих материалов. На место прибыли 12 человек от МЧС и 4 единицы техники. Пожар площадью 70 кв.м удалось потушить только в 8:22.
Пострадавших в ЧП нет. По предварительной информации, причиной стало нарушение правил пожарной безопасности при монтаже и эксплуатации электрооборудования.
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