На одном из предприятий Алейска произошел пожар

Емкости, в которых находилась горючая жидкость, загорелись на одном из предприятий в городе Алейске

Как рассказали АиФ-Алтай ГУ МЧС России по краю, пожар произошел на предприятии, расположенном по адресу: ул. Сердюкова, 158. На площадке для хранения зерна в 8 часу утра загорелись две емкости из-под горючих материалов. На место прибыли 12 человек от МЧС и 4 единицы техники. Пожар площадью 70 кв.м удалось потушить только в 8:22.

Пострадавших в ЧП нет. По предварительной информации, причиной стало нарушение правил пожарной безопасности при монтаже и эксплуатации электрооборудования.