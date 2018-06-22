Три человека пострадали в результате хлопка газа в Ульяновско области

Нарушение герпетичности баллона с бытовым газом стало причиной хлопка с последующим пожаром в частном дачном доме в садоводстве Колос» города Дмитровград Ульяновской области . Также полностью сгорел, припаркованный рядом автомобиль хозяев. Как стало известно Пятому каналу, в результате произошедшего пострадали три человека. Погибших нет. Хозяева дома и пожилая женщина госпитализированы. Список пострадавших: Андрей Д., 1964 года рождения Ольга Д., 1965 года рождения Валентина Н., 1938 года рождения. Обстоятельства произошедшего выясняются. Площадь пожара составила 24 квадратных метра.