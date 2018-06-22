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Три человека пострадали в результате хлопка газа в Ульяновско области
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Три человека пострадали в результате хлопка газа в Ульяновско области 

Пятый канал 53 минуты назад
Фото: Пятый канал
Нарушение герпетичности баллона с бытовым газом стало причиной хлопка с последующим пожаром в частном дачном доме в садоводстве Колос» города Дмитровград Ульяновской области. Также полностью сгорел, припаркованный рядом автомобиль хозяев.
Как стало известно Пятому каналу, в результате произошедшего пострадали три человека. Погибших нет. Хозяева дома и пожилая женщина госпитализированы. Список пострадавших:
Андрей Д., 1964 года рождения
Ольга Д., 1965 года рождения
Валентина Н., 1938 года рождения.
Обстоятельства произошедшего выясняются. Площадь пожара составила 24 квадратных метра.
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