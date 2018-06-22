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Турист из Китая утонул в Тайланде
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Турист из Китая утонул в Тайланде 

News.ru 52 минуты назад
Турист из Китая турист утонул в районе острова Пхукет в Таиланде, еще двое получили травмы. Трагедия произошла накануне во время экскурсии на небольшой островок Рача (Ко Рача).
После обеда на острове Рача гражданин КНР Су Ван и двое его товарищей без спасательных жилетов отправились купаться на отдаленный пляж. В программу его посещение не входило. О том, что они намерены отправиться на пляж, туристы никого не оповещали.
В результате сильного удара волной трех туристов унесло на дно, однако они получили травмы в результате ударов о камни. Спасатели, работавшие неподалеку в одном из отелей, спасли двух травмированных туристов, а Су Ван пропал. Его тело нашли в море только несколько часов спустя, сообщает интернет-версия газеты Nation.
Ранее сообщалось, что российский турист при сплаве по реке Аксу погиб в Казахстане.
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