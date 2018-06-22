Солнца на выходных Хабаровский край не дождется

В субботу по всему Хабаровскому краю пройдут дожди и местами ливни, будет дуть северный ветер порывами до 10-15 м/с. Температура ночью составит от +9 до +16 градусов, на севере — до +4-9 градусов тепла. Днем от +15 до +21 °C на основной территории края, на севере +6-11 градусов.

Днем ожидается прояснение, особенно это касается южных и центральных районов. Порывы северо-восточного ветра составят 7-12 м/с. Температура ночью от +3 до +10°C, днем от +15 до + 22 градусов.

Хабаровске в субботу также ожидается дождь, будет дуть северо-восточный ветер до 8-13 м/с.

— В воскресенье днем в краевом центре практически без осадков, небольшой дождь может подсобраться к вечеру. Температура ночью в первый выходной составит +10-12 градусов, в воскресенье — от +7-9 градусов. Дневная температура в среднем ожидается от +14 до +16 градусов, — рассказала ИА «Хабаровский край сегодня» начальник отдела долгосрочных прогнозов погоды хабаровского Гидрометцентра Галина Брынцева.