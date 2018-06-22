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За минувшие сутки в Иркутской области ликвидировано 14 лесных пожаров
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За минувшие сутки в Иркутской области ликвидировано 14 лесных пожаров 

Хот 1 час назад
Фото: Хот
По данным Иркутскавиалесоохраны, за минувшие сутки, 21 июня, на  землях лесного фонда в Иркутской области ликвидировано 14 пожаров на  общей площади 276,7 га, из которых 76,3 га — не покрытые лесом. Три  очага потушено в Бодайбинском районе, по два — в Усть-Кутском и  Нижнеилимском районах, по одному — в Осинском, Жигаловском,
Нижнеудинском, Качугском, Казачинско-Ленском, Усть-Илимском и Чунском
районах.
В локализованном состоянии на текущие сутки перешло девять пожаров,
распространение огня остановлено на общей площади 325,5 га: четыре таких
очага в Усть-Кутском районе, два — в Чунском, по одному — в  Нижнеудинском, Киренском и Усть-Илимском районах.
В тушении пожаров 21 июня было задействовано 163 пожарных-десантника,
88 сотрудников лесной охраны, 144 мобилизованных гражданина, 89 единиц
наземной техники, четыре вертолета Ми-8. Авиапатрулирование осуществляли
пять самолетов Ан-2 и шесть легкомоторных самолетов. Общий налет
воздушных судов составил 54 часа 25 минут.
По состоянию на утро 22 июня как действующие зарегистрированы 17  пожаров на общей площади 1322 га: по четыре возгорания в Катангском и  Мамско-Чуйском районах, три — в Усть-Илимском районе, два — в Киренском,
по одному — в Казачинско-Ленском, Братском, Качугском и Нижнеилимском
районах.
В зоне космомониторинга находятся 30 природных пожаров, все они  возникли из-за гроз. Их общая площадь составляет 32 155 га, покрытый
лесом, и 4 028 га не лесной территории: по 13 очагов — в Бодайбинском и  Катангском районах, четыре — в Мамско-Чуйском районе. В отношении этих
пожаров областной комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности принято решение о закрытии.
Обслуживается один такой очаг, действующий в 10 км от Бодайбо, там  работает отряд сотрудников лесной охраны.
Сегодня чрезвычайный — пятый — класс пожарной опасности установился
на территории Усть-Кутского, Казачинско-Ленского, Жигаловского и  Балаганского районов. Высокий — четвертый — класс — в Катангском,
Киренском, Нижнеилимском, Братском, Зиминском, Качугском и  Эхирит-Булагатском районах. Напоминаем, что при такой степени
пожароопасности гражданам запрещено посещение лесов.
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