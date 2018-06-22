За минувшие сутки в Иркутской области ликвидировано 14 лесных пожаров

По данным Иркутскавиалесоохраны, за минувшие сутки, 21 июня, на землях лесного фонда в Иркутской области ликвидировано 14 пожаров на общей площади 276,7 га, из которых 76,3 га — не покрытые лесом. Три очага потушено в Бодайбинском районе, по два — в Усть-Кутском и Нижнеилимском районах, по одному — в Осинском, Жигаловском,

районах.

В локализованном состоянии на текущие сутки перешло девять пожаров,

распространение огня остановлено на общей площади 325,5 га: четыре таких

очага в Усть-Кутском районе, два — в Чунском, по одному — в Нижнеудинском Киренском и Усть-Илимском районах.

В тушении пожаров 21 июня было задействовано 163 пожарных-десантника,

88 сотрудников лесной охраны, 144 мобилизованных гражданина, 89 единиц

наземной техники, четыре вертолета Ми-8. Авиапатрулирование осуществляли

пять самолетов Ан-2 и шесть легкомоторных самолетов. Общий налет

воздушных судов составил 54 часа 25 минут.

По состоянию на утро 22 июня как действующие зарегистрированы 17 пожаров на общей площади 1322 га: по четыре возгорания в Катангском и Мамско-Чуйском районах, три — в Усть-Илимском районе, два — в Киренском,

по одному — в Казачинско-Ленском, Братском, Качугском и Нижнеилимском

районах.

В зоне космомониторинга находятся 30 природных пожаров, все они возникли из-за гроз. Их общая площадь составляет 32 155 га, покрытый

лесом, и 4 028 га не лесной территории: по 13 очагов — в Бодайбинском и Катангском районах, четыре — в Мамско-Чуйском районе. В отношении этих

пожаров областной комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности принято решение о закрытии.

Обслуживается один такой очаг, действующий в 10 км от Бодайбо , там работает отряд сотрудников лесной охраны.

Сегодня чрезвычайный — пятый — класс пожарной опасности установился

на территории Усть-Кутского, Казачинско-Ленского, Жигаловского и Балаганского районов. Высокий — четвертый — класс — в Катангском,

Киренском, Нижнеилимском, Братском, Зиминском, Качугском и Эхирит-Булагатском районах. Напоминаем, что при такой степени

пожароопасности гражданам запрещено посещение лесов.