В двух районах края из-за лесных пожаров ввели режим ЧС

В Северо-Енисейском и Богучанском районах из-за пожаров в лесах введен режим ЧС. Распространению огня способствует сухая, жаркая и ветреная погода. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Красноярскому краю.

Сложная лесопожарная обстановка складывается и в Кежемском районе. По предварительным данным, в большинстве случаев пожары возникли из-за гроз.

«Жителям района рекомендовано воздержаться от посещения лесов. Главам администраций населенных пунктов рекомендовано усилить контроль исполнения гражданами мер пожарной безопасности в лесных массивах», — добавляют в МЧС

В ближайшие дни на территории ряда районов Красноярского края по погодным условиям ожидается высокий класс пожарной опасности.

Напомним, на территории края действует особый противопожарный режим. За нарушения требований пожарной безопасности жителям будут выписываться штрафы.