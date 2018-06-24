Режим ЧС введен в одном из районов Барнаула после шторма 

Режим ЧС введен в Центральном районе Барнаула после субботнего шторма. Повреждены крыши домов, без электроснабжения и водоснабжения находятся территории в семи пригородных поселках, сообщили ТАСС в пресс-службе мэрии.
Центральный район, в котором проживают 128 тыс. человек, принял на себя наибольший удар стихии. Работы по устранению последствий урагана велись всю ночь. Электроснабжение планируется восстановить к середине воскресенья.
Кроме того, отключена от водоснабжения центральная часть города, поселок Южный и жилые дома в нагорной части города. Это связано с тем, что насосная станция №8 водоканала затоплена поверхностными ливневыми водами. Для устранения аварии потребовалось отключить водоснабжение.