Режим ЧС введен в одном из районов Барнаула после шторма

Режим ЧС введен в Центральном районе Барнаула после субботнего шторма. Повреждены крыши домов, без электроснабжения и водоснабжения находятся территории в семи пригородных поселках, сообщили ТАСС в пресс-службе мэрии.

Центральный район, в котором проживают 128 тыс. человек, принял на себя наибольший удар стихии. Работы по устранению последствий урагана велись всю ночь. Электроснабжение планируется восстановить к середине воскресенья.