В Москве выпавшего из окна ребенка отвезли в больницу на вертолете

МОСКВА , 29 июн — РИА Новости . Двухлетнего ребенка эвакуировали медицинским вертолетом в больницу после падения со второго этажа жилого дома на юго-западе Москвы, сообщил РИА Новости представитель Московского авиационного центра.

"С места падения экипаж эвакуировал пострадавшего ребенка в специализированное лечебное учреждение Москвы", — сказал собеседник агентства.

Инцидент произошел в доме 43 на Болотниковской улице: ребенок в возрасте двух лет и 9 месяцев упал со второго этажа. Обстоятельства ЧП выясняются.