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В Москве выпавшего из окна ребенка отвезли в больницу на вертолете
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В Москве выпавшего из окна ребенка отвезли в больницу на вертолете 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Двухлетнего ребенка эвакуировали медицинским вертолетом в больницу после падения со второго этажа жилого дома на юго-западе Москвы, сообщил РИА Новости представитель Московского авиационного центра.
"С места падения экипаж эвакуировал пострадавшего ребенка в специализированное лечебное учреждение Москвы", — сказал собеседник агентства.
Инцидент произошел в доме 43 на Болотниковской улице: ребенок в возрасте двух лет и 9 месяцев упал со второго этажа. Обстоятельства ЧП выясняются.
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