В Иркутске в здании, где расположены кафе и гостиница, произошел пожар 

ИРКУТСК, 22 июн — РИА Новости. Кровля и второй этаж здания в Иркутске, где расположены кафе и отель, пострадали от пожара, площадь, поврежденная огнем, составила 750 квадратных метров, сообщил РИА Новости представитель ГУ МЧС региона.
"Возгорание произошло около 9 часов утра (4 мск) на втором этаже здания, на кухне. Огонь по вытяжке перекинулся на кровлю. На месте работали восемь единиц техники и более 40 человек личного состава. Площадь пожара составила 750 квадратных метров", — сообщил собеседник агентства.
По его словам, погибших и пострадавших нет, все посетители были эвакуированы до приезда пожарных расчетов. Огонь уничтожил кровлю и второй этаж. Возгорание было ликвидировано к полудню. Причина пожара устанавливается.