В Иркутске ликвидировали пожар в здании, где расположены кафе и гостиница

ТАСС , 22 июня. Специалисты потушили пожар, произошедший в пятницу утром в двухэтажном здании с кафе и гостиницей в Иркутске . Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС. "Пожар ликвидирован в 10:27 местного времени [05:27 мск]. Погибших и пострадавших нет. Сейчас проводится разборка завалов. Эксперты устанавливают причины случившегося, идет работа с собственниками", — проинформировали в пресс-службе. Пожар начался на кровле здания. Площадь возгорания составила 500 кв. м. В тушении огня участвовали 28 сотрудников МЧС , были задействованы девять единиц техники. Здание расположено в микрорайоне Первомайский на правом берегу Ангары.