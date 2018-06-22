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Молния: На юго-западе Японии началось новое извержение вулкана Симмоэ — Японское метеорологическое агентство
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Молния: На юго-западе Японии началось новое извержение вулкана Симмоэ — Японское метеорологическое агентство 

ИА Синьхуа 1 час назад
метеорологическое агентство
ИА Синьхуа: последние новости
Срочно: На юго-западе Японии началось новое извержение вулкана Симмоэ -- Японское метеорологическое агентство Срочно: в Японии произошло землетрясение магнитудой 5,9 Вулканический остров Рангитото в Новой Зеландии
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