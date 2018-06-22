Ещё
В Швейцарии 400 человек эвакуировали вертолетами после поломки фуникулера
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Швейцарии 400 человек эвакуировали вертолетами после поломки фуникулера 

Газета.Ru 1 час назад
В Швейцарии из-за поломки фуникулера на гору 400 человек были эвакуированы вертолетами, сообщает Reuters.
Гора Piz Gloria, появлявшаяся в фильме бондианы «На секретной службе Ее Величества», является местной достопримечательностью.
Из-за аварии 400 человек оказались блокированы на высоте 3,048 м над уровнем моря. Фуникулер вел на гору, на вершине корой расположен вращающийся ресторан. Для эвакуации людей было использовано четыре вертолета. Эвакуированных доставили на горнолыжный курорт Мюррен.
В результате инцидента никто не пострадал.
В марте в результате повреждения канатной дороги в грузинском Гудаури подъемник поехал в обратную сторону, пострадали более десяти человек.
Газета.Ru: последние новости
В Хабаровском крае при сплаве по реке погибла туристка МЧС объявило в Москве экстренное предупреждение из-за жары На тренировочной базе "Шальке 04" произошел пожар
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кадыров недвусмысленно «ответил на угрозы» в адрес РФ92
В ЕР жестко отреагировали на новые санкции88
Опубликованы уникальные секретные документы ВОВ40
Коалиция США снова нанесла удар по Сирии270
Россия создала уникальный электроракетный двигатель27
Видео
04:51
Медведев провел совещание по пенсионной реформе
Политика Личный счет
04:30
Доллару пророчат значительное повышение
Рынки
01:22
Силуанов порадовал пенсионеров
Личный счет Экономика
00:44
Как попасть из клозета на свадьбу
Общество
03:16
Порошенко позвонил Путину с просьбой
Политика Конфликты
02:09
«Евросети» пришел конец
Компании
03:22
Главная сенсация ЧМ: Россия оказалась совсем не страшной
Политика Статьи
02:11
Тигр попытался перекусить посетителем зоопарка
Общество Происшествия
01:54
Безработных отправят на досрочную пенсию
Личный счет Общество
03:32
Москвич выпрыгнул из окна ради спасения телефона
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение