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С фуникулёра сняли 400 человек вертолётами
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С фуникулёра сняли 400 человек вертолётами 

News.ru 1 час назад
В Швейцарии туристы, которые поднимались на фуникулёре на гору Piz Gloria, которая фигурировала в фильме бондианы «На секретной службе Её Величества» попали в затруднительную ситуацию.
Из-за аварии 400 человек оказались блокированы на высоте 3,048 м над уровнем моря, их пришлось эвакуировать с помощью спасательных вертолетов, сообщает Reuters.
На вершине Piz Gloria расположен вращающийся ресторан для путешественников.
Спасательные службы отправили четыре вертолёта для помощи затравившим пассажирам фуникулёра, их доставили на горнолыжный курорт Мюррен.
В результате инцидента пострадавших нет.
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