С фуникулёра сняли 400 человек вертолётами

Швейцарии туристы, которые поднимались на фуникулёре на гору Piz Gloria, которая фигурировала в фильме бондианы «На секретной службе Её Величества» попали в затруднительную ситуацию.

Из-за аварии 400 человек оказались блокированы на высоте 3,048 м над уровнем моря, их пришлось эвакуировать с помощью спасательных вертолетов, сообщает Reuters

На вершине Piz Gloria расположен вращающийся ресторан для путешественников.

Спасательные службы отправили четыре вертолёта для помощи затравившим пассажирам фуникулёра, их доставили на горнолыжный курорт Мюррен.

В результате инцидента пострадавших нет.