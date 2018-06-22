С фуникулёра сняли 400 человек вертолётами 

В Швейцарии туристы, которые поднимались на фуникулёре на гору Piz Gloria, которая фигурировала в фильме бондианы «На секретной службе Её Величества» попали в затруднительную ситуацию.
Из-за аварии 400 человек оказались блокированы на высоте 3,048 м над уровнем моря, их пришлось эвакуировать с помощью спасательных вертолетов, сообщает Reuters.
На вершине Piz Gloria расположен вращающийся ресторан для путешественников.
Спасательные службы отправили четыре вертолёта для помощи затравившим пассажирам фуникулёра, их доставили на горнолыжный курорт Мюррен.
В результате инцидента пострадавших нет.