Айсберг из лавы удивил гавайских туристов

На Гавайях продолжается извержение вулкана Килауэа. Туристов удивил плавающий лавовый айсберг. Об этом рассказал телеканал CBS News в своем Twitter.

На Гавайях продолжается извержение вулкана. Катающимся на яхте туристам посчастливилось снять на видео, как зеленые камни разного размера с шипением и паром погружаются в морские глубины.

Свидетельница события Эрин Джордан в интервью Associated Press сообщила, что в гавайской Калапане, что находится приблизительно в 12 милях от побережья, стали видны лавовые трещины. Женщина, считает, что увиденный ею кусок вулканической породы такого размера был первым из официально зафиксированных. Фотографии из той туристической поездки моментально разлетелись по социальным сетям.