Власти префектуры Тохоку задумались о ядерном туризме

Спустя 7 лет после катастрофы на атомной электростанции Фукусима 1, находящейся в префектуре Тохоку Япония , в этом регионе получил развитие так называемый темный туризм, обусловленный интересом путешественников к месту аварии. Несмотря на то, что электронные таблоиды в зоне поражения показывают уровень радиации, который в 100 раз превышает норму, первые экскурсионные группы были сформированы уже в этом году. Как говорят эксперты, борьба с последствиями аварии, включающая в себя удаление расплавленного уранового топлива, может занять около 40 лет и потребует инвестиций в размере нескольких миллиардов долларов США.

По словам первых туристов, посетивших зону, где произошла авария на Фукусиме 1, но желающих остаться неизвестными, однодневная поездка из Токио обошлась им в 220 долларов на человека. Ближайшей точкой, на которой они побывали, является город-призрак Намие, находящийся в 4 км от атомной электростанции. После трагедии из 21 000 человек в город вернулись только 700: многие боятся заболеваний, связанных с радиацией. Более того, большие группы туристов приезжают посмотреть на последствия страшного цунами 2011 года, унесшего жизни сотен людей.

По мнению местных жителей, ничего плохого в темном туризме нет, так как доходы от подобной деятельности могут помочь в восстановлении области от страшных последствий трагедии. Однако многие местные жители, особенно те, чьи родственники погибли во время катастрофы, считают аморальным делать из этого зрелище. Туристические услуги по данным маршрутам сегодня предоставляют сразу несколько операторов, и постепенно их число растет.