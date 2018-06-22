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Губернатору Полтавченко пожаловались на плохое информирование об урагане
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Губернатору Полтавченко пожаловались на плохое информирование об урагане 

АиФ Санкт-Петербург 2 часа назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга пожаловались Георгию Полтавченко на плохое информарование жителей об урагане.
Обращение в адрес главы города направил Алексей Цивилев. Стихия обрушилась на Петербург в среду, 20 июня. Порывы ветра достигали 15-18 метров в секунду. При этом жители не получили оповещения об опасных метеорологических явлениях.
В городе падали деревья и столбы, также поврежден вестибюль станции метро «Новокрестовская». В Пушкине люди остались без света на несколько часов.
Депутат попросил разъяснить, почему в в Петербурге не объявили желтый или оранжевый уровень опасности.
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