Губернатору Полтавченко пожаловались на плохое информирование об урагане

Обращение в адрес главы города направил Алексей Цивилев . Стихия обрушилась на Петербург в среду, 20 июня. Порывы ветра достигали 15-18 метров в секунду. При этом жители не получили оповещения об опасных метеорологических явлениях.

В городе падали деревья и столбы, также поврежден вестибюль станции метро «Новокрестовская». В Пушкине люди остались без света на несколько часов.

Депутат попросил разъяснить, почему в в Петербурге не объявили желтый или оранжевый уровень опасности.