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Под Воронежем рядом с жилыми домами горит 1,5 гектара лесной подстилки
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Под Воронежем рядом с жилыми домами горит 1,5 гектара лесной подстилки 

Вести Воронеж 2 часа назад
Фото: Вести Воронеж
Два очага возгорания в окрестностях больницы «Электроника».
Под Воронежем начались лесные пожары, сейчас горит в окрестностях больницы «Электроника». В лесу два очага возгорания в километре от жилых кварталов, а до ближайшей заправочной станции вообще 800 метров. Поэтому главная задача пожарных — не пустить огонь дальше. Оба очага уже удалось локализовать. Этот примерно в 1,5 гектара тушат две бригады Воронежского лесопожарного центра. С помощью трактора опахали участок огня и теперь проливают его водой. По предварительной версии, загорелась лесная подстилка. Вероятнее всего, кто-то из отдыхающих не потушил сигарету. В этом лесу гуляют жители ближайших кварталов и пациенты больницы. В такую жару, рассказывают лесники, трава и подстилка могут загореться из-за любой искры. А при сильном ветре остановить такой пожар очень сложно.
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