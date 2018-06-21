Более 60 человек эвакуировали из автовокзала «Южные ворота» из-за бесхозного предмета

МОСКВА , 21 июня. / ТАСС /. Экстренные службы проверяют информацию об обнаружении бесхозного предмета в здании автовокзала «Южные ворота» на МКАД. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"На территории автовокзала «Южные ворота», по предварительной информации, обнаружен бесхозный предмет", — сказал собеседник агентства. Из здания автовокзала эвакуировано более 60 человек.

В настоящее время на месте работают оперативные службы города, ожидается прибытие кинолога с собакой.

Автовокзал «Южные ворота» расположен на 19-м км МКАД.