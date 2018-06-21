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Более 60 человек эвакуировали из автовокзала «Южные ворота» из-за бесхозного предмета
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Более 60 человек эвакуировали из автовокзала «Южные ворота» из-за бесхозного предмета 

ТАСС 52 минуты назад
МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Экстренные службы проверяют информацию об обнаружении бесхозного предмета в здании автовокзала «Южные ворота» на МКАД. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.
"На территории автовокзала «Южные ворота», по предварительной информации, обнаружен бесхозный предмет", — сказал собеседник агентства. Из здания автовокзала эвакуировано более 60 человек.
В настоящее время на месте работают оперативные службы города, ожидается прибытие кинолога с собакой.
Автовокзал «Южные ворота» расположен на 19-м км МКАД.
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