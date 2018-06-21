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Около 20 человек эвакуированы из общежития после пожара с соседним горящим ангаром в Люблино
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Около 20 человек эвакуированы из общежития после пожара с соседним горящим ангаром в Люблино 

Агентство «Москва» 1 час назад
Из общежития по соседству с горящим металлическим ангаром эвакуированы 20 человек, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в экстренных службах.
«Из общежития ООО «179 Промышленно-строительный комбинат», в котором живут 70 человек, еще до приезда пожарных эвакуированы 20 человек, находившихся там в этот момент», — рассказал собеседник агентства.
Ранее источник Агентства «Москва» сообщил, что пожар произошел в ангаре с лакокрасочными изделиями по адресу ул. Егорьевская, вл. 12. Затем огонь распространился на соседнее здание площадью 20 на 40 м. В настоящее время пожар локализован.
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