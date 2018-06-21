Около 20 человек эвакуированы из общежития после пожара с соседним горящим ангаром в Люблино

Из общежития по соседству с горящим металлическим ангаром эвакуированы 20 человек, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в экстренных службах.

«Из общежития ООО «179 Промышленно-строительный комбинат», в котором живут 70 человек, еще до приезда пожарных эвакуированы 20 человек, находившихся там в этот момент», — рассказал собеседник агентства.

Ранее источник Агентства «Москва» сообщил, что пожар произошел в ангаре с лакокрасочными изделиями по адресу ул. Егорьевская, вл. 12. Затем огонь распространился на соседнее здание площадью 20 на 40 м. В настоящее время пожар локализован.