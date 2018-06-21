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В Евпатории потушили пожар в пансионате
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В Евпатории потушили пожар в пансионате 

РИА Новости 37 минут назад
МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Пожар в частном пансионате «Арсенал» ликвидирован на площади 280 квадратных метров, пострадали пять человек, в том числе один ребенок, сообщил РИА Новости по телефону представитель экстренных служб региона.
"Пожар в здании пансионата ликвидирован. Из пяти пострадавших госпитализированы трое, в том числе ребенок, еще двоим помощь оказана амбулаторно", — сказал собеседник агентства. Он уточнил, что пансионат зарегистрирован как частный жилой дом. Обстоятельства ЧП выясняются.
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