В Евпатории потушили пожар в пансионате

МОСКВА , 21 июн — РИА Новости . Пожар в частном пансионате «Арсенал» ликвидирован на площади 280 квадратных метров, пострадали пять человек, в том числе один ребенок, сообщил РИА Новости по телефону представитель экстренных служб региона.

"Пожар в здании пансионата ликвидирован. Из пяти пострадавших госпитализированы трое, в том числе ребенок, еще двоим помощь оказана амбулаторно", — сказал собеседник агентства. Он уточнил, что пансионат зарегистрирован как частный жилой дом. Обстоятельства ЧП выясняются.